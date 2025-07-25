Две чешские теннисистки разыграют титул турнира WTA-250 в Праге
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Чешские теннисистки 23-я ракетка мира Линда Носкова и Мари Боузкова, занимающая 47-ю строчку рейтинга, сыграют в финале на домашнем турнире категории WTA-250 в Праге.
В полуфинале Носкова одолела китаянку Ван Синьюй (40-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Линда выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
Прага. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 17:25 МСК
23
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
40
Ван Синьюй
В. Синьюй
Боузкова была сильнее соотечественницы Терезы Валентовой (106-я ракетка мира) — 6:4, 7:5. За 1 час 55 минут Мари не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.
Прага. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 15:15 МСК
47
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
106
Тереза Валентова
Т. Валентова
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