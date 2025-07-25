Две чешские теннисистки разыграют титул турнира WTA-250 в Праге

Чешские теннисистки 23-я ракетка мира Линда Носкова и Мари Боузкова, занимающая 47-ю строчку рейтинга, сыграют в финале на домашнем турнире категории WTA-250 в Праге.

В полуфинале Носкова одолела китаянку Ван Синьюй (40-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Линда выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Боузкова была сильнее соотечественницы Терезы Валентовой (106-я ракетка мира) — 6:4, 7:5. За 1 час 55 минут Мари не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.