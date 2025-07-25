Александр Бублик вышел в финал турнира в Кицбюэле

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинале он одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (103-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Бублик выполнил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету ван де Зандсхулпа два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За титул на турнире в Кицбюэле Александр Бублик поспорит с 100-й ракеткой мира французом Артуром Казо.