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Александр Бублик — Ботик ван де Зандсхулп, результат матча 25 июля 2025, счет 2:0, полуфинал ATP 250 Кицбюэль

Александр Бублик вышел в финал турнира в Кицбюэле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинале он одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (103-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Кицбюэль. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 18:10 МСК
Александр Бублик
30
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ботик ван де Зандсхулп
103
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Бублик выполнил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету ван де Зандсхулпа два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За титул на турнире в Кицбюэле Александр Бублик поспорит с 100-й ракеткой мира французом Артуром Казо.

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