Александр Бублик вышел в финал на втором турнире подряд

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сыграет в финале на втором турнире ATP подряд. Сегодня, 25 июля, он одержал победу в полуфинале грунтовых соревнований в Кицбюэле (Австрия) над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом со счётом 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Александр Бублик выходил в финал грунтового турнира в швейцарском Гштааде. В матче за титул он одолел аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло.

За титул на турнире в Кицбюэле Александр Бублик поспорит с 100-й ракеткой мира французским теннисистом Артуром Казо. В Гштааде казахстанец одолел Казо в полуфинале со счётом 6:1, 7:5.