Александр Бублик вышел в финал на втором турнире подряд
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сыграет в финале на втором турнире ATP подряд. Сегодня, 25 июля, он одержал победу в полуфинале грунтовых соревнований в Кицбюэле (Австрия) над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом со счётом 6:3, 6:4.
Кицбюэль. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 18:10 МСК
30
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
103
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
На прошлой неделе Александр Бублик выходил в финал грунтового турнира в швейцарском Гштааде. В матче за титул он одолел аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло.
За титул на турнире в Кицбюэле Александр Бублик поспорит с 100-й ракеткой мира французским теннисистом Артуром Казо. В Гштааде казахстанец одолел Казо в полуфинале со счётом 6:1, 7:5.
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