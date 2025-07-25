Определились финалисты грунтового турнира ATP-250 в Кицбюэле
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100-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо и представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 30-ю строчку мирового рейтинга, разыграют титул на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).
В полуфинале Казо победил соотечественника Артура Риндеркнеша (65-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Казо выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Кицбюэль. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 13:40 МСК
100
Артур Казо
А. Казо
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
65
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Бублик обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (103-й номер рейтинга) — 6:3, 6:4. За 1 час 19 минут матча Бублик выполнил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти.
Кицбюэль. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 18:10 МСК
30
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
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|4
103
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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