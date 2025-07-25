Определились финалисты грунтового турнира ATP-250 в Кицбюэле

100-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо и представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 30-ю строчку мирового рейтинга, разыграют титул на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

В полуфинале Казо победил соотечественника Артура Риндеркнеша (65-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Казо выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Бублик обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (103-й номер рейтинга) — 6:3, 6:4. За 1 час 19 минут матча Бублик выполнил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти.