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Определились финалисты грунтового турнира ATP-250 в Кицбюэле

Определились финалисты грунтового турнира ATP-250 в Кицбюэле
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100-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо и представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 30-ю строчку мирового рейтинга, разыграют титул на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

В полуфинале Казо победил соотечественника Артура Риндеркнеша (65-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Казо выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Кицбюэль. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 13:40 МСК
Артур Казо
100
Франция
Артур Казо
А. Казо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Артур Риндеркнеш
65
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Бублик обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (103-й номер рейтинга) — 6:3, 6:4. За 1 час 19 минут матча Бублик выполнил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Кицбюэль. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 18:10 МСК
Александр Бублик
30
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ботик ван де Зандсхулп
103
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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