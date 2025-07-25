«Можно сказать, что работу проделали не зря». Бублик — об изменении отношения к грунту

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как изменилось его отношение к грунтовому покрытию.

— В 2022 году в Монте Карло в послематчевом интервью на корте ты сказал, что ненавидишь грунт и хочешь скорее на траву. В этом сезоне грунт – самое успешное покрытие для тебя: два титула и четвертьфинал на «Ролан Гаррос». Изменилось ли за три года отношение к этому покрытию?

— Изменилось уже давно, я уже в 2023-м это сказал. Уже с 23-го мне грунт приносил больше рейтинговых очков, чем американская серия турниров на харде. В 2024-м сыграл первый полуфинал на грунте, играл четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде два года подряд. Как минимум попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. В прошлом году, когда заработал примерно 400 очков на грунте, а в Америке и в Австралии заработал 100 – мы решили, что, пожалуй, можно попробовать на грунте ещё больше потренироваться, скрупулезнее подготовиться. И получилось хорошо. И вот у меня сейчас ещё турнир в Австрии.

Можно сказать, что работу проделали не зря. Бывает, что работаешь и результата нет – как у меня год за годом в Австралии. Каждый год тренируюсь, чтобы там играть хорошо. В этом сезоне вообще великолепная предсезонная подготовка была. И каждый год у меня там провалы страшные.

По ситуации с грунтом – мы в этом году тренировались в Санкт-Петербурге перед вылетом в Монте-Карло, и, улетая, я сказал Артёму, что с такой игрой результаты будут. Он сказал, что будет очень удивлён, что, если их не будет. Потренировались – получилось. У меня обычно так не складывалось. Ещё давно, когда с Борисом Анатольевичем Собкиным работал, он говорил, что у меня нет прямой связи «потренировался — результат», у меня через какие-то тропы обходные шло.

С грунтом получилось в этом году. Мы потренировались хорошо, и я смог это исполнить на играх. Первый матч мы не берём, а со второй игры на грунте и по сегодняшний день я исполнял всё то, что мы заготовили, к чему стремились. Смогли перенести тот высокий уровень с тренировки на игровой корт. Наверное, впервые так получилось, — приводит слова Бублика «Спорт Шрёдингера».