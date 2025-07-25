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Стала известна сетка «Мастерса» в Торонто, где сыграют Рублёв, Медведев и Хачанов

Стала известна сетка «Мастерса» в Торонто, где сыграют Рублёв, Медведев и Хачанов
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Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории ATP-1000 в Торонто (Канада). На соревнованиях сыграют четыре российских теннисиста — Андрей Рублёв (шестой сеяный), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (11) и Роман Сафиуллин.

Рублёв, Медведев и Хачанов начнут борьбу на «Мастерсе» во второго круга. Сафиуллин в первом круге сразится с победителем квалификации.

Фото: Сетка Торонто

Первые матчи российских игроков на «Мастерсе» в Торонто:

  • Андрей Рублёв — Маттиа Беллуччи (Италия)/Уго Гастон (Франция);
  • Даниил Медведев — квалифаер/Лучано Дардери (Италия);
  • Карен Хачанов — Джейкоб Фирнли (Великобритания)/квалифаер.

«Мастерс» в Торонто пройдёт с 27 июля по 8 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва.

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