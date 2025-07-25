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Эмма Радукану — Мария Саккари, результат матча 25 июля, счёт 2:0, 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Эмма Радукану вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Марию Саккари
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Чемпионка US Open — 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В четвертьфинале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари (90-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 7:5.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 19:10 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Мария Саккари
90
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Радукану семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Саккари пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в финал Эмма Радукану поспорит с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Клара Таусон (Дания).

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