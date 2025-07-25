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«Растёт уверенность». Эмма Радукану — о выходе в 1/2 финала турнира в Вашингтоне

«Растёт уверенность». Эмма Радукану — о выходе в 1/2 финала турнира в Вашингтоне
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Чемпионка US Open — 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану после выхода в полуфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) высказалась об уверенности в себе. В четвертьфинале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари (90-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 7:5.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 19:10 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Мария Саккари
90
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

— Откуда эта новая уверенность? Ты обыгрываешь таких соперниц, как Наоми Осака, конечно, Мария Саккари тоже очень сильный противник. Что здесь такого и откуда у тебя появилась эта новая уверенность? Это фантастика на протяжении всего этого сезона.
 — Да, я думаю, что она накапливается с Майами, я много работала, и, думаю, понемногу, когда появляются хорошие результаты, растёт уверенность — это помогает. Но также много работы происходит за кулисами, просто чтобы иметь это в запасе, знать, что ты уже это делала, и это снимает часть давления с результатов. Да, я очень довольна сегодня, Мария сыграла невероятно, и, думаю, эти условия ей очень подходят — такая живая игра. Так что я просто очень рада, что смогла выдержать борьбу, — сказала Радукану в интервью на корте.

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