Тим — о Синнере и Алькарасе: никто не ожидал, что после «Биг 3» появятся два чемпиона

Чемпион турнира «Большого шлема» US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим оценил противостояние лидеров современного мужского тенниса, итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Их матчи всегда очень сбалансированы и зрелищны, они подняли уровень спорта на новый уровень. Янник и Карлос играют на впечатляющей скорости и очень хорошо двигаются. Никто не ожидал, что сразу после «Большой тройки» появятся два таких чемпиона.

Оба значительно превосходят своих сегодняшних соперников, но может случиться, что и они проиграют. Не знаю, возьмут ли они все турниры «Большого шлема» в ближайшие годы, однако нет сомнений, что сегодня они на шаг впереди всех», — приводит слова Тима Tennis World USA.