Бублик — о календаре в туре: можем во вред себе не играть, но получаем большие проблемы

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о плотном графике в ATP-туре, а также о пропуске топовых теннисистов «Мастерса» в Торонто (Канада). Ранее стало известно, что Бублик не примет участия в соревнованиях в Торонто.

«Сейчас какой-то инсайд, может, раскрою, но в случае пропуска у нас появляется «0» в зачёте. Если пропускаешь «Мастерс», то у игрока из 18 зачётных турниров становится 17. И каждый пропущенный «Мастерс» даёт тебе «0» в рейтинге. Плюс у тебя ещё забирают 25% твоего бонуса в конце года. Пропускаешь два – 50%, а три – весь бонус. Плюс ты должен направлять бумагу в апелляционный орган АТР, где они рассматривают твой случай и принимают решение. Мол, если ты пропустил по причине усталости, то мы разрешим тебе играть следующий «Мастерс». По правилам, если они не примут апелляцию, то могут тебя снять со следующего «Мастерса».

Мы можем во вред себе, своим финансам, своим титулам не играть что-то, однако получаем достаточно большие проблемы. Штрафы равномерны твоему рейтингу. Мы можем это делать, поэтому я рад, что Янник, Новак и Карлос пропустят «Мастерс» в Торонто. Это правильно. Не хочется видеть то, что мы видели в прошлом году, когда такие люди сходят с ума на корте и не могут показать даже 20% от своих возможностей из-за сложнейшего графика», — приводит слова Бублика «Спорт Шрёдингера».