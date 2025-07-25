Бублик прокомментировал выход в финал турнира в Кицбюэле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о победе в полуфинале на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Сегодня, 25 июля, он одолел Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 6:4.
Кицбюэль. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 18:10 МСК
30
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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103
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
«Никогда не бывает легко — нужно немного удачи, и всё должно сложиться в твою пользу. В финале я сыграю с Артуром. На прошлой неделе я его победил, но он очень хороший, очень динамичный игрок», — приводит слова Бублика Tennis Majors.
За титул на турнире в Кицбюэле Александр Бублик поспорит с 100-й ракеткой мира французским теннисистом Артуром Казо. В Гштааде казахстанец одолел Казо в полуфинале со счётом 6:1, 7:5.
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