Бублик прокомментировал выход в финал турнира в Кицбюэле

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о победе в полуфинале на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Сегодня, 25 июля, он одолел Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 6:4.

«Никогда не бывает легко — нужно немного удачи, и всё должно сложиться в твою пользу. В финале я сыграю с Артуром. На прошлой неделе я его победил, но он очень хороший, очень динамичный игрок», — приводит слова Бублика Tennis Majors.

За титул на турнире в Кицбюэле Александр Бублик поспорит с 100-й ракеткой мира французским теннисистом Артуром Казо. В Гштааде казахстанец одолел Казо в полуфинале со счётом 6:1, 7:5.