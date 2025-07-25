Медведев из-за недомогания взял медицинский тайм-аут по ходу четвертьфинала в Вашингтоне

В эти минуты в столице США Вашингтоне проходит матч 1/4 финала на хардовом турнире категории ATP-500, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с французом Корентеном Муте (59-й номер рейтинга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

При счёте 2:4, 15:15 во втором сете россиянин взял медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия. Медведеву померили давление, вскоре матч был продолжен. В Вашингтоне жарко — температура +35 градусов.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Себастьян Корда, в прошлогоднем финале обыгравший итальянца Флавио Коболли.