Медведев из-за недомогания взял медицинский тайм-аут по ходу четвертьфинала в Вашингтоне
Поделиться
В эти минуты в столице США Вашингтоне проходит матч 1/4 финала на хардовом турнире категории ATP-500, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с французом Корентеном Муте (59-й номер рейтинга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 21:45 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|1
59
Корентен Муте
К. Муте
При счёте 2:4, 15:15 во втором сете россиянин взял медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия. Медведеву померили давление, вскоре матч был продолжен. В Вашингтоне жарко — температура +35 градусов.
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Себастьян Корда, в прошлогоднем финале обыгравший итальянца Флавио Коболли.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июля 2025
-
23:12
-
22:59
-
22:48
-
22:42
-
21:56
-
21:50
-
21:21
-
21:11
-
20:56
-
20:50
-
20:37
-
20:31
-
20:20
-
19:59
-
19:39
-
19:13
-
18:59
-
18:50
-
18:35
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:24
-
16:59
-
15:51
-
15:27
-
15:11
-
14:58
-
14:50
-
13:58
-
13:05
-
12:36
-
11:51
-
10:45
-
10:34