Гилберт — о перерыве Медведева: нельзя допускать медицинский тайм-аут по ходу гейма

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт считает, что теннисистам необходимо запретить брать медицинские тайм-ауты по ходу геймов. Сегодня, 25 июля, россиянин Даниил Медведев взял перерыв из-за плохого самочувствия в четвертьфинале турнира в Вашингтоне (США).

В матче с французом Корентеном Муте Медведев попросил о медицинской паузе при счёте 2:4, 15:15. Этот гейм проходил на подаче Муте.

«Вставлю свои два цента: никогда нельзя допускать, чтобы игрок брал медицинский тайм-аут по ходу гейма, особенно на подаче соперника. В таком случае следует немедленно отдать гейм», — написал Гилберт на личной странице в соцсетях.