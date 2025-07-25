Гилберт — о перерыве Медведева: нельзя допускать медицинский тайм-аут по ходу гейма
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Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт считает, что теннисистам необходимо запретить брать медицинские тайм-ауты по ходу геймов. Сегодня, 25 июля, россиянин Даниил Медведев взял перерыв из-за плохого самочувствия в четвертьфинале турнира в Вашингтоне (США).
Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 21:45 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|1
59
Корентен Муте
К. Муте
В матче с французом Корентеном Муте Медведев попросил о медицинской паузе при счёте 2:4, 15:15. Этот гейм проходил на подаче Муте.
«Вставлю свои два цента: никогда нельзя допускать, чтобы игрок брал медицинский тайм-аут по ходу гейма, особенно на подаче соперника. В таком случае следует немедленно отдать гейм», — написал Гилберт на личной странице в соцсетях.
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