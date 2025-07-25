«Зачем мне с ним играть?» Бублик рассказал, хотел ли бы провести матч с Джоковичем

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о желании сыграть с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем до завершения карьеры.

— Новак Джокович по ходу «Ролан Гаррос» заявил, что, возможно, это его последний раз в Париже. Ты бы хотел сыграть с ним до завершения карьеры? Может быть, с федерацией обсуждали возможность проведения выставочного матча в Казахстане?

— Зачем мне с ним играть? Не хочу я с ним играть (смеётся). Я с ним играл, это был четвертьфинал Кубка Дэвиса, было здорово. Не успел сразиться с Роджером и с Рафой, хотя много раз был недалеко от них в сетке, в одной-двух победах. С Новаком играл, и достаточно. Где-то на дальних стадиях турниров, может быть, у меня будет шансов побольше. По поводу выставочных матчей не обсуждали ничего, — приводит слова Бублика «Спорт Шрёдингера».