«Я очень люблю баурсаки!» Александр Бублик назвал три главные ассоциации с Казахстаном

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, какие три главные ассоциации у него есть с Казахстаном.

«Первое, что приходит в голову, это когда прилетаешь в Астану, то каждый раз дольше едешь до отеля Ritz (смеётся). Стройка идёт, город развивается, поэтому светофоров всё больше и больше. Всегда по прилёте размещаемся там, поэтому этот путь в памяти. В первый раз в 2016 году доехал за 10 минут, а в прошлом ехал уже час. А если серьёзно, то, наверное, еда. Я очень люблю баурсаки! Всегда, когда приезжаю, я их прям обожаю, могу сточить сумасшедшее количество.

Мне нравится, что в Казахстане очень правильный институт семьи. Мы много гуляем, и, когда вижу много семей на улицах, мне от этого тепло. Очень нравится, что дети очень воспитанные. Что всегда отмечаю: нет такого, что на «ты» начинают общаться. Или руки – если ты младше, ты не подаёшь руку старшему, пока он не подаст тебе. В Казахстане очень воспитанные дети, это бросается в глаза. И, конечно же, уважение к стране. Настолько гордой страны – не могу сказать, что она одна такая, но таких стран, наверное, можно пересчитать по пальцам. Таких, которые с такой гордостью относятся к своему флагу, к гимну. Вот, пожалуй, три вещи – еда, воспитание детей и институт семьи и патриотизм. Многие могут сказать про себя, что они патриоты, но когда ты приезжаешь в Казахстан, то понимаешь, когда играет гимн – для людей это действительно важно. В Казахстане эти вещи я могу отметить, если с ходу подумать», — приводит слова Бублика «Спорт Шрёдингера».