Эмма Радукану назвала игрока, с которым боится встретиться в миксте на US Open

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану ответила на вопрос, с кем из игроков боится сразиться во время турнира смешанного парного разряда на US Open — 2025.

«Подача Бена Шелтона меня пугает (смеётся). Наверное, особенно его. И, конечно же, все ребята. Очень сложно принимать их подачи.

Но, конечно, я очень жду турнир, это уникальная возможность. Знаете ли, думаю, многие девушки будут играть с такими же мыслями. Принимать мужские подачи довольно сложно», — приводит слова Радукану The Tennis Gazzette.

Микст US Open — 2025 впервые пройдёт за неделю до старта основного турнира (с 19 по 20 августа). Радукану сыграет с паре с испанцем Карлосом Алькарасом.