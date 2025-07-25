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Радукану — об условиях в Вашингтоне: ощущение, будто открыл духовку и твоя голова в ней

Радукану — об условиях в Вашингтоне: ощущение, будто открыл духовку и твоя голова в ней
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась об условиях в четвертьфинале на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Эмма одолела представительницу Греции Марию Саккари (90-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 19:10 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Мария Саккари
90
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

«Это был один из самых тяжёлых матчей с точки зрения условий, в которых мне приходилось играть. В моменты во втором сете я начала немного шататься. Думаю, влажность здесь такова, что создаётся ощущение, будто ты открыл духовку и она осталась открытой, а твоя голова в ней», — приводит слова Радукану официальный сайт турнира в Вашингтоне.

В полуфинале соревнований Эмма Радукану встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

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