Радукану — об условиях в Вашингтоне: ощущение, будто открыл духовку и твоя голова в ней

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась об условиях в четвертьфинале на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Эмма одолела представительницу Греции Марию Саккари (90-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.

«Это был один из самых тяжёлых матчей с точки зрения условий, в которых мне приходилось играть. В моменты во втором сете я начала немного шататься. Думаю, влажность здесь такова, что создаётся ощущение, будто ты открыл духовку и она осталась открытой, а твоя голова в ней», — приводит слова Радукану официальный сайт турнира в Вашингтоне.

В полуфинале соревнований Эмма Радукану встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.