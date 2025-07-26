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Стефанос Циципас назвал турнир, который хочет выиграть больше, чем «Шлем»

Стефанос Циципас назвал турнир, который хочет выиграть больше, чем «Шлем»
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира Стефанос Циципас заявил о мечте однажды взять Кубок Дэвиса.

«Я настроен сыграть на Кубке Дэвиса. Моя любовь к этому турниру безгранична. Я часто говорю Петросу (брату. — Прим. «Чемпионата») и своему отцу: титул в Кубке Дэвиса, пожалуй, ценнее, чем турнир «Большого шлема». Если я увижу нашу сборную чемпионом Кубка Дэвиса, это наполнит меня как теннисиста больше, чем победа на «Шлеме», — приводит слова Циципаса The Tennis Gazzette.

Ранее Стефанос Циципас сообщил о завершении сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватским специалистом Гораном Иванишевичем. Греческий теннисист работал с наставником с конца мая 2025 года.

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