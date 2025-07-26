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Матч Медведева в Вашингтоне остановлен при счёте 5:4 в пользу Муте в третьем сете

Матч Медведева в Вашингтоне остановлен при счёте 5:4 в пользу Муте в третьем сете
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В эти минуты в столице США Вашингтоне проходит матч 1/4 финала на хардовом турнире категории ATP-500, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с французом Корентеном Муте (59-й номер рейтинга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 21:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 5
         
Корентен Муте
59
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Матч был остановлен при счёте 5:4 в пользу Муте перед подачей Медведева из-за надвигающейся грозы. Игроки покинули корт. По ходу второго сета Даниил брал медицинский перерыв из-за плохого самочувствия ввиду жары в Вашингтоне.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Себастьян Корда, в прошлогоднем финале обыгравший итальянца Флавио Коболли.

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