Матч Медведева в Вашингтоне остановлен при счёте 5:4 в пользу Муте в третьем сете

В эти минуты в столице США Вашингтоне проходит матч 1/4 финала на хардовом турнире категории ATP-500, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с французом Корентеном Муте (59-й номер рейтинга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Матч был остановлен при счёте 5:4 в пользу Муте перед подачей Медведева из-за надвигающейся грозы. Игроки покинули корт. По ходу второго сета Даниил брал медицинский перерыв из-за плохого самочувствия ввиду жары в Вашингтоне.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Себастьян Корда, в прошлогоднем финале обыгравший итальянца Флавио Коболли.