Медведев ответил, против какой теннисистки хотел бы сыграть в миксте на US Open — 2025

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в миксте US Open — 2025 хотел бы снова встретиться в матче с итальянкой Сарой Эррани. На Олимпиаде-2024 Медведев и Мирра Андреева уступили Эррани и Андреа Вавассори в первом круге — 3:6, 2:6.

«Да, прежде всего я бы хотел сыграть с Сарой в одиночном разряде (смеётся). Они играли потрясающе с Андреа. Кажется, они точно взяли US Open в прошлом году, а в этом, по-моему, выиграли Индиан-Уэллс или что-то ещё… Или «Ролан Гаррос»? Да, точно.

У них отличная «химия» — конечно, было бы ещё лучше, если бы она подавала сильнее, но Андреа покрывает много пространства у сетки, и в какой-то момент это начинает давить.

Помню, в начале встречи я хорошо принимал её подачу. Нам немного не повезло с Миррой — не смогли сделать брейк. А потом постепенно, по ходу матча, я почувствовал сильное давление, что мне обязательно нужно хорошо принять эту подачу, и в итоге начал проигрывать. Конечно, хотел бы сыграть с ними на US Open. Это будет интересно. С кем бы нас ни свели, постараемся выступить лучше, чем на Олимпиаде», — приводит слова Медведева TennisUpToDate.