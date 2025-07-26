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«Скриптонит есть, само собой». Бублик — о казахстанских исполнителях в его плей-листе

«Скриптонит есть, само собой». Бублик — о казахстанских исполнителях в его плей-листе
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30-я ракетка мира теннисист Александр Бублик рассказал, какие казахстанские исполнители есть в его плей-листе.

— Если говорить о музыке, то, может, в твоём плей-листе есть казахстанские исполнители? Скриптонит, Ирина Кайратовна, может, Димаш Кудайбергенов.
— У меня есть пара треков Скриптонита. Но у меня большой лист, в Spotify три тысячи треков, которые мне нравятся. Знаешь, там же можно нажать «нравится», и они остаются. Скриптонит есть, само собой.

По-моему, есть пара… Наверное, «треками» песни Димаша ты не назовёшь, это всё-таки музыка, это не треки уже. Когда он выступал в прошлом году на открытии турнира в Алма-Ате, он исполнял какую-то из своих песен, и мне она понравилась, нужно посмотреть. Вот, получается, Скриптонит и Димаш – 100% есть, — приводит слова Бублика «Спорт Шрёдингера».

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