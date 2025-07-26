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Даниил Медведев — Корентен Муте результат матча 26 июля 2025, счёт 1:2, четвертьфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне

Даниил Медведев неожиданно проиграл Корентену Муте в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
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В ночь с 25 на 26 июля в столице США Вашингтоне завершился матч 1/4 финала на хардовом турнире категории ATP-500, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил в трёх сетах французу Корентену Муте (59-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 4:6. Таким образом, россиянин не смог выйти в полуфинал.

Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 21:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 6
         
Корентен Муте
59
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Встреча Медведева и Муте продлилась 2 час и 21 минуту. В её рамках Даниил семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из семи заработанных. Отметим, во время встречи в столице США начался сильный дождь, из-за которого пришлось остановить матч при счёте 5:4 в пользу Муте в третьем сете.

За выход в полуфинал хардового турнира в Вашингтоне Муте сразится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия, 13) — Брэндон Накашима (США, 32).

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне (2025)
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