Даниил Медведев неожиданно проиграл Корентену Муте в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

В ночь с 25 на 26 июля в столице США Вашингтоне завершился матч 1/4 финала на хардовом турнире категории ATP-500, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил в трёх сетах французу Корентену Муте (59-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 4:6. Таким образом, россиянин не смог выйти в полуфинал.
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Встреча Медведева и Муте продлилась 2 час и 21 минуту. В её рамках Даниил семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из семи заработанных. Отметим, во время встречи в столице США начался сильный дождь, из-за которого пришлось остановить матч при счёте 5:4 в пользу Муте в третьем сете.
За выход в полуфинал хардового турнира в Вашингтоне Муте сразится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия, 13) — Брэндон Накашима (США, 32).
Самый богатый теннисист из России:
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