Алекс де Минор вышел в полуфинал ATP-500 в Вашингтоне, переиграв Брэндона Накашиму

В ночь с 25 на 26 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между 13-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, посеянным под седьмым номером, и 32-м в рейтинге ATP американцем Брэндоном Накашимой (14-й посев). Де Минор выиграл встречу в двух сетах — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Де Минор выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Накашима четырежды подал навылет при трёх двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Алекс де Минор сыграет с 59-м в рейтинге ATP французом Корентеном Муте.