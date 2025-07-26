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Алекс де Минор — Брэндон Накашима, результат матча 26 июля 2025, счет 2:0, 1/4 финала ATP-500 в Вашингтоне

Алекс де Минор вышел в полуфинал ATP-500 в Вашингтоне, переиграв Брэндона Накашиму
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В ночь с 25 на 26 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между 13-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, посеянным под седьмым номером, и 32-м в рейтинге ATP американцем Брэндоном Накашимой (14-й посев). Де Минор выиграл встречу в двух сетах — 6:4, 6:4.

Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 23:50 МСК
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Брэндон Накашима
32
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Де Минор выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Накашима четырежды подал навылет при трёх двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Алекс де Минор сыграет с 59-м в рейтинге ATP французом Корентеном Муте.

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне
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