Алекс де Минор вышел в полуфинал ATP-500 в Вашингтоне, переиграв Брэндона Накашиму
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В ночь с 25 на 26 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между 13-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, посеянным под седьмым номером, и 32-м в рейтинге ATP американцем Брэндоном Накашимой (14-й посев). Де Минор выиграл встречу в двух сетах — 6:4, 6:4.
Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 23:50 МСК
13
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
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32
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Де Минор выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Накашима четырежды подал навылет при трёх двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из пяти заработанных.
В полуфинале турнира в Вашингтоне Алекс де Минор сыграет с 59-м в рейтинге ATP французом Корентеном Муте.
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