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Елена Рыбакина — Магдалена Френх, результат матча 26 июля 2025, счёт 2:0, 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Елена Рыбакина уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне
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12-я ракетка представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне. Напомним, в матче 1/4 финала соревнований Елена обыграла 24-й номер рейтинга польскую теннисистку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:3.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
26 июля 2025, суббота. 01:30 МСК
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Френх две подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во встрече за выход в финал Елена встретится с 22-летней теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес (36-й номер рейтинга).

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