Елена Рыбакина уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне
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12-я ракетка представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне. Напомним, в матче 1/4 финала соревнований Елена обыграла 24-й номер рейтинга польскую теннисистку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:3.
Вашингтон (ж). 1/4 финала
26 июля 2025, суббота. 01:30 МСК
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
24
Магдалена Френх
М. Френх
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Френх две подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из трёх заработанных.
Во встрече за выход в финал Елена встретится с 22-летней теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес (36-й номер рейтинга).
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