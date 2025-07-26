Елена Рыбакина уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне

12-я ракетка представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне. Напомним, в матче 1/4 финала соревнований Елена обыграла 24-й номер рейтинга польскую теннисистку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Френх две подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во встрече за выход в финал Елена встретится с 22-летней теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес (36-й номер рейтинга).

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