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Медведев на эмоциях разбил спортивную бутылку после вылета в 1/4 финала Вашингтона

Медведев на эмоциях разбил спортивную бутылку после вылета в 1/4 финала Вашингтона
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Российский теннисист, 14-я ракетка мира Даниил Медведев, проиграв в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне французу Корантену Муте со счётом 6:1, 4:6, 4:6, не сдержал своё раздражение.

Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 21:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 6
         
Корентен Муте
59
Франция
Корентен Муте
К. Муте

После завершения матча 29-летний спортсмен вернулся на свою скамейку и на эмоциях дважды бросил свою спортивную бутылку о корт, в результате чего крышка отлетела.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

59-й номер рейтинга Муте, одержавший сложную победу, не смог сдержать эмоции и упал на корт. В полуфинале соревнований ему предстоит сыграть с австралийцем Алексом де Минором (13).

Ранее после выхода в четвертьфинал турнира в столице США Медведев заявил, что может победить кого угодно в туре, если наберёт нужную форму.

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