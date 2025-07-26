Медведев на эмоциях разбил спортивную бутылку после вылета в 1/4 финала Вашингтона

Российский теннисист, 14-я ракетка мира Даниил Медведев, проиграв в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне французу Корантену Муте со счётом 6:1, 4:6, 4:6, не сдержал своё раздражение.
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После завершения матча 29-летний спортсмен вернулся на свою скамейку и на эмоциях дважды бросил свою спортивную бутылку о корт, в результате чего крышка отлетела.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
59-й номер рейтинга Муте, одержавший сложную победу, не смог сдержать эмоции и упал на корт. В полуфинале соревнований ему предстоит сыграть с австралийцем Алексом де Минором (13).
Ранее после выхода в четвертьфинал турнира в столице США Медведев заявил, что может победить кого угодно в туре, если наберёт нужную форму.
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