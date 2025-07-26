Эмоции 59-й ракетки мира Муте после неожиданной победы над Медведевым в Вашингтоне

59-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте не смог сдержать эмоции после того, как вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, обыграв в четвертьфинале соревнований известного российского теннисиста 14-й номер рейтинга Даниила Медведева со счётом 1:6, 6:4, 6:4.

26-летний француз после завершения матча пожал руку сопернику и судье, а затем упал на корт, закрыв глаза руками.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Теперь счёт личных встреч между россиянином и французом — 1-1. Ранее Медведев выиграл у Муте на траве в 1/8 финала Мальорки-2021 со счётом 6:4, 6:2.

В полуфинале соревнований Корентен встретится с австралийским теннисистом, 13-м номером рейтинга ATP Алексом де Минором.

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