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Анна Калинская — Клара Таусон, результат матча 26 июля 2025, счет 2:0, 1/4 финала WTA-500 в Вашингтоне

Анна Калинская переиграла Клару Таусон и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне
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В ночь с 25 на 26 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл четвертьфинальный матч хардового турнира категории WTA-500 между 48-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и 19-й в рейтинге WTA Кларой Таусон из Дании (четвёртый посев). Калинская выиграла встречу в двух сетах — 6:3, 7:5.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
26 июля 2025, суббота. 02:45 МСК
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Клара Таусон
19
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Калинская выполнила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Таусон четырежды подала навылет при пяти двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из шести заработанных.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Анна Калинская сыграет с 46-й ракеткой мира Эммой Радукану из Великобритании.

Календарь турнира WTA-500 в Вашингтоне
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