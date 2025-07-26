Рыбакина и Радукану снялись с турнира в Вашингтоне в парном разряде на стадии полуфинала

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с 46-й ракеткой мира спортсменкой из Великобритании Эммой Радукану не смогли в полной мере принять участие в полуфинале турнира в Вашингтоне в парном разряде и приняли решение сняться с соревнований.

Напомним, в рамках противостояния за выход в финал Елена и Эмма сражались с китайско-американским дуэтом Чжан Шуай (112) — Тэйлор Таунсенд (97). В первом сете Шуай и Таундсенд вели в счёте со счётом 4:1 после чего казахстанско-британский дуэт решил не продолжать участие в матче.

По ходу встречи Радукану чувствовала себя неважно из-за жары. Учитывая, что обе спортсменки продолжают участие в турнире WTA-500 в одиночном разряде, снятие с турнира считается мерой предосторожности.

В финале Чжан Шуай и Тэйлор Таунсенд сразятся с американским дуэтом Софья Кенин (26) — Каролин Долхайд (57).

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