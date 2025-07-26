Бен Шелтон победил Фрэнсиса Тиафо и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне

В ночь с 25 на 26 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между восьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном, посеянным под четвёртым номером, и его соотечественником, 11-м в рейтинге ATP Фрэнсисом Тиафо (шестой посев). Шелтон выиграл встречу в двух сетах — 7:6 (6:2), 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Шелтон выполнил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. Тиафо восемь раз подал навылет при трёх двойных ошибках и выиграл свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
В полуфинале турнира в Вашингтоне Бен Шелтон сыграет с победителем матча между четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (первый посев) и 26-м в рейтинге ATP испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (12-й посев).
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