Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 25 июля

25 июля и в ночь на 26 июля мск в столице США Вашингтоне продолжился хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня у женщин (курсивом выделены победители).

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 25-26 июля

Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Саккари (Греция) — 2:0 (6:4, 7:5);

Лейла Фернандес (Канада) — Тэйлор Таунсенд (США) — 2:0 (6:4, 7:6 (7:4));

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Магдалена Френх (Польша, 5) — 2:0 (6:3, 6:3);

Анна Калинская (Россия) — Клара Таусон (Дания, 4) — 2:0 (6:3, 7:5).

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