Давидович-Фокина переиграл Тейлора Фрица и пробился в полуфинал ATP-500 в Вашингтоне
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В ночь с 25 на 26 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, посеянным под первым номером, и 26-м в рейтинге ATP испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (12-й посев). Давидович-Фокина выиграл встречу в трёх сетах — 7:6 (7:3), 3:6, 7:5.
Вашингтон (м). 1/4 финала
26 июля 2025, суббота. 05:45 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
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26
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
В полуфинале турнира в Вашингтоне Алехандро Давидович-Фокина сыграет с восьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном, посеянным под четвёртым номером.
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