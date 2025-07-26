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Тейлор Фриц — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 26 июля 2025, счет 1:2, 1/4 финала ATP-500 в Вашингтоне

Давидович-Фокина переиграл Тейлора Фрица и пробился в полуфинал ATP-500 в Вашингтоне
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В ночь с 25 на 26 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, посеянным под первым номером, и 26-м в рейтинге ATP испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (12-й посев). Давидович-Фокина выиграл встречу в трёх сетах — 7:6 (7:3), 3:6, 7:5.

Вашингтон (м). 1/4 финала
26 июля 2025, суббота. 05:45 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 5
7 7 		3 7
         
Алехандро Давидович-Фокина
26
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В полуфинале турнира в Вашингтоне Алехандро Давидович-Фокина сыграет с восьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном, посеянным под четвёртым номером.

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