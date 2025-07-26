Давидович-Фокина переиграл Тейлора Фрица и пробился в полуфинал ATP-500 в Вашингтоне

В ночь с 25 на 26 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, посеянным под первым номером, и 26-м в рейтинге ATP испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (12-й посев). Давидович-Фокина выиграл встречу в трёх сетах — 7:6 (7:3), 3:6, 7:5.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Алехандро Давидович-Фокина сыграет с восьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном, посеянным под четвёртым номером.