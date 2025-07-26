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Определились все полуфинальные пары мужского турнира ATP-500 в Вашингтоне

Определились все полуфинальные пары мужского турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Стали известны все теннисисты, которые сыграют в 1/2 финала в одиночном разряде на хардовом турнире категории ATP-500 в столице США Вашингтоне.

Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Бен Шелтон (США, 4), Алекс де Минор (Австралия, 7), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12) и Корентен Муте (Франция).

Все пары 1/2 финала на ATP-500 в Вашингтоне

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12) — Бен Шелтон (США, 4)
Корентен Муте (Франция) — Алекс де Минор (Австралия, 7)

Единственный представитель России на стадии 1/4 финала 14-я ракетка мира Даниил Медведев (восьмой посев) не смог пробиться в полуфинал, уступив попавшему в основную сетку турнира как лаки-лузер 59-му номеру рейтинга ATP французу Корентену Муте (6:1, 4:6, 4:6).

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне
Сетка турнира ATP-500 в Вашингтоне

Видео: Медведев обратился к болельщикам перед турниром в Вашингтоне

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