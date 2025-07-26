Турнир ATP-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 25 июля

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25 июля и в ночь на 26 июля мск в столице США Вашингтоне продолжился хардовый турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня у мужчин (курсивом выделены победители).

Теннис. Турнир ATP-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 25-26 июля

Даниил Медведев (Россия, 8) — Корентен Муте (Франция) — 1:2 (6:1, 4:6, 4:6);

Алекс де Минор (Австралия, 7) — Брэндон Накашима (США, 14) — 2:0 (6:4, 6:4);

Бен Шелтон (США, 4) — Фрэнсис Тиафо (США, 6) — 2:0 (7:6 (7:2), 6:4);

Тейлор Фриц (США, 1) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12) — 1:2 (6:7 (3:7), 6:3, 5:7).

Турнир ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля.

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