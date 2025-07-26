Медведев проиграл лаки-лузеру, «Крылья» вырвали победу у «Пари НН». Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вашингтоне, самарские «Крылья Советов» благодаря двум голам в компенсированное время обыграли «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ, игроки «Интер Майами» Лионель Месси и Жорди Альба дисквалифицированы на одну игру за пропуск Матча всех звёзд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев неожиданно проиграл Корентену Муте в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.
- «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» в РПЛ благодаря двум голам в компенсированное время.
- Месси и Альба дисквалифицированы на одну игру за пропуск Матча всех звёзд.
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- Елена Рыбакина уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне.
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