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26 июля главные новости спорта, футбол, теннис, футбольные трансферы, дзюдо

Медведев проиграл лаки-лузеру, «Крылья» вырвали победу у «Пари НН». Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вашингтоне, самарские «Крылья Советов» благодаря двум голам в компенсированное время обыграли «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ, игроки «Интер Майами» Лионель Месси и Жорди Альба дисквалифицированы на одну игру за пропуск Матча всех звёзд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев неожиданно проиграл Корентену Муте в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.
  2. «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» в РПЛ благодаря двум голам в компенсированное время.
  3. Месси и Альба дисквалифицированы на одну игру за пропуск Матча всех звёзд.
  4. Анна Калинская переиграла Клару Таусон и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне.
  5. Елена Рыбакина уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне.
  6. «Атлетико» объявил о переходе чемпиона мира Де Пауля в «Интер Майами».
  7. Эмма Радукану вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Марию Саккари.
  8. Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал бронзу Универсиады.
  9. «Галатасарай» и «Наполи» закрывают сделку по трансферу Виктора Осимхена — Романо.
  10. «ПСЖ» достиг договорённости с «Борнмутом» по сумме трансфера украинца Ильи Забарного — BBC.

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