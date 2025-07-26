Собака Анны Калинской выбежала на корт после победы теннисистки в Вашингтоне

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче 1/4 финала спортсменка одержала победу над датчанкой Кларой Таусон со счётом 6:3, 7:5.

После победы Калинской на корт выбежала её собака — такса Белла. С помощью Анны Белла помахала лапкой зрителям.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В Вашингтоне россиянка повторила лучший результат сезона в одиночном разряде. На турнире в Сингапуре в начале года Калинская также дошла до полуфинала.

За выход в финал на турнире в столице США Анна Калинская поборется с чемпионкой US Open — 2021, 46-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану.