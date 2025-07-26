«Это не ко мне». Винус Уильямс — на вопрос, как набрать хорошую физическую форму в 45 лет

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс ответила на вопрос, как набрать хорошую физическую форму в таком возрасте. На этой неделе она дошла до 1/8 финала хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), где уступила польке Магдалене Френх (2:6, 2:6).

«Я никогда не теряла форму, вы должны спросить об этом кого-то, кто позволяет себе расслабиться, но это не ко мне. Мне было так весело, я смогла прийти в себя, сыграть здесь несколько матчей — это плюс. Хорошая новость в том, что я всё ещё могу контролировать ситуацию на корте. Главное — забить мяч, вот чего я не сделал в этой игре… Но я знаю, что могу играть лучше и буду играть лучше», — приводит слова Уильямс RMC Sport.

На турнире в Вашингтоне 45-летняя Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории после Навратиловой (47), которой удалось победить в матче WTA.