Анна Калинская в шестой раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Поделиться
48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сыграет в полуфинале хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче 1/4 финала спортсменка одержала победу над датчанкой Кларой Таусон со счётом 6:3, 7:5.
Вашингтон (ж). 1/4 финала
26 июля 2025, суббота. 02:45 МСК
48
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
19
Клара Таусон
К. Таусон
Для Калинской этот полуфинал стал шестым в карьере в одиночном разряде, пятый — на харде. Лишь один раз она дошла до этой стадии на другом покрытии – на травяном турнире в Берлине в 2024 году. Её баланс в полуфиналах – 2:3.
26-летняя россиянка не выигрывала титулы на турнирах в одиночке. За выход в финал турнира в Вашингтоне Калинская поспорит с британской теннисисткой Эммой Радукану.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июля 2025
-
10:16
-
10:04
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
08:57
-
08:54
-
08:51
-
05:45
-
05:26
-
05:02
-
04:57
-
04:25
-
03:50
-
03:39
-
02:56
-
02:42
-
01:15
-
00:53
-
00:42
-
00:12
-
00:00
- 25 июля 2025
-
23:52
-
23:38
-
23:37
-
23:20
-
23:12
-
22:59
-
22:48
-
22:42
-
21:56
-
21:50
-
21:21
-
21:11
-
20:56