Анна Калинская в шестой раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сыграет в полуфинале хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче 1/4 финала спортсменка одержала победу над датчанкой Кларой Таусон со счётом 6:3, 7:5.

Для Калинской этот полуфинал стал шестым в карьере в одиночном разряде, пятый — на харде. Лишь один раз она дошла до этой стадии на другом покрытии – на травяном турнире в Берлине в 2024 году. Её баланс в полуфиналах – 2:3.

26-летняя россиянка не выигрывала титулы на турнирах в одиночке. За выход в финал турнира в Вашингтоне Калинская поспорит с британской теннисисткой Эммой Радукану.