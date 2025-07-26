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Анна Калинская в шестой раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Анна Калинская в шестой раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
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48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сыграет в полуфинале хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче 1/4 финала спортсменка одержала победу над датчанкой Кларой Таусон со счётом 6:3, 7:5.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
26 июля 2025, суббота. 02:45 МСК
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Клара Таусон
19
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Для Калинской этот полуфинал стал шестым в карьере в одиночном разряде, пятый — на харде. Лишь один раз она дошла до этой стадии на другом покрытии – на травяном турнире в Берлине в 2024 году. Её баланс в полуфиналах – 2:3.

26-летняя россиянка не выигрывала титулы на турнирах в одиночке. За выход в финал турнира в Вашингтоне Калинская поспорит с британской теннисисткой Эммой Радукану.

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Комментарии
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