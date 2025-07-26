Эмма Радукану установила личный рекорд по количеству побед за один сезон

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану установила личный рекорд по количеству выигранных матчей на турнирах WTA (не считая командных соревнований) за один сезон. В ночь с 25 на 26 июля она обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:4, 7:5) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), одержав рекордную, 21-ю победу в сезоне-2025.

В полуфинале турнира в столице США Эмма Радукану сыграет с 48-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской, обыгравшей в 1/4 финала датчанку Клару Таусон (6:3, 7:5). Игра состоится сегодня, 26 июля, и начнётся не ранее 23:00 мск.