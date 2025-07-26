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Эмма Радукану установила личный рекорд по количеству побед за один сезон

Эмма Радукану установила личный рекорд по количеству побед за один сезон
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану установила личный рекорд по количеству выигранных матчей на турнирах WTA (не считая командных соревнований) за один сезон. В ночь с 25 на 26 июля она обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:4, 7:5) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), одержав рекордную, 21-ю победу в сезоне-2025.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 19:10 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Мария Саккари
90
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

В полуфинале турнира в столице США Эмма Радукану сыграет с 48-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской, обыгравшей в 1/4 финала датчанку Клару Таусон (6:3, 7:5). Игра состоится сегодня, 26 июля, и начнётся не ранее 23:00 мск.

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