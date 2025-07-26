Американка Тэйлор Таунсенд станет первой ракеткой мира в парном разряде

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд дебютирует на первой строчке мирового рейтинга WTA в парном разряде в понедельник, 28 июля. Это стало известно после её выхода в финал турнира в Вашингтоне, на котором она играет с китаянкой Чжан Шуай.

В нынешнем сезоне 29-летняя Таунсенд выиграла два турнира в паре с чешкой Катержиной Синяковой — Australian Open и «тысячник» в Дубае (ОАЭ). В 2024 году Таунсенд и Синякова победили на Уимблдоне и играли в финале Итогового турнира.

Примечательно, что с первой строчки Таунсенд сместит именно Синякову. В одиночном разряде американка является 97-й ракеткой мира.