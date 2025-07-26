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Эмма Радукану впервые с сентября 2022 года вышла в полуфинал турнира на харде

Эмма Радукану впервые с сентября 2022 года вышла в полуфинал турнира на харде
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану впервые с 2022 года вышла в полуфинал соревнований WTA на хардовом покрытии. В ночь с 25 на 26 июля она обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:4, 7:5) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Вашингтон (ж). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 19:10 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Мария Саккари
90
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Последний раз Радукану играла в полуфинале турнира на харде в сентябре 2022 года. В матче за выход в финал соревнований категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) она отказалась от продолжения борьбы в матче с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко при счёте 6:4, 3:6, 0:3.

В полуфинале турнира в столице США Эмма Радукану сыграет с 48-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

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