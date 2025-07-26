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«Обойдётся в кучу денег». Гилберт — о срыве Медведева после поражения в Вашингтоне

«Обойдётся в кучу денег». Гилберт — о срыве Медведева после поражения в Вашингтоне
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Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт высказался о драматичной концовке четвертьфинального матча на турнире в Вашингтоне (США) между россиянином Даниилом Медведевым и французом Корентеном Муте. Медведев проиграл со счётом 6:1, 4:6, 4:6.

Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 21:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 6
         
Корентен Муте
59
Франция
Корентен Муте
К. Муте

После завершения матча 29-летний спортсмен вернулся на свою скамейку и на эмоциях дважды бросил свою спортивную бутылку о корт, в результате чего крышка отлетела. Матч был прерван перед последним геймом из-за грозы.

«Боже мой, какая драма в последнем гейме. После перерыва на дождь, судорог Муте. И какой невероятный матчбол. Это точно обойдётся Медведеву в кучу денег», — написал Гилберт на личной странице в социальных сетях.

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