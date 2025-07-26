«Обойдётся в кучу денег». Гилберт — о срыве Медведева после поражения в Вашингтоне

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт высказался о драматичной концовке четвертьфинального матча на турнире в Вашингтоне (США) между россиянином Даниилом Медведевым и французом Корентеном Муте. Медведев проиграл со счётом 6:1, 4:6, 4:6.

После завершения матча 29-летний спортсмен вернулся на свою скамейку и на эмоциях дважды бросил свою спортивную бутылку о корт, в результате чего крышка отлетела. Матч был прерван перед последним геймом из-за грозы.

«Боже мой, какая драма в последнем гейме. После перерыва на дождь, судорог Муте. И какой невероятный матчбол. Это точно обойдётся Медведеву в кучу денег», — написал Гилберт на личной странице в социальных сетях.