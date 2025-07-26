«Хочу, чтобы это был праздник, а не похороны». Эжени Бушар — о последнем турнире в карьере

Объявившая о завершении карьеры экс пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, как хочет провести свой последний турнир.

«Я получила такую большую волну поддержки. Так много людей написали мне, и я увидела столько позитива в этом мире. Я подумала: «Подожди. Позволь себе прожить этот момент. Это уникальный период в жизни, чего-то подобного я никогда не делала и больше не сделаю. Разве что уйду на пенсию с обычной офисной работы лет через 40».

Так что я жду этого с нетерпением. Хочу впитать каждое мгновение – любовь, теннис, трудные моменты на корте, потрясающие вещи вне его. Хочу, чтобы это было праздником, а не похоронами, и чтобы я увидела всех», — приводит слова Бушар пресс-служба WTA.

31-летняя Бушар завершит карьеру на следующей неделе. Она сыграет на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале. Её лучшим результатом в карьере на турнирах «Большого шлема» является выход в финал Уимблдона-2014. Также она является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Канады (2023) и победительницей двух турниров WTA (из них — один в одиночном разряде).