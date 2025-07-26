Видео: Карен Хачанов проводил младшую сестру к свадебному алтарю

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов посетил свадьбу своей родной сестры. Он проводил невесту к свадебному алтарю, передав её в руки жениха.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео трогательного момента в семье российского спортсмена.

«Поздравляю вас с таким важным днём, сестрёнка», — подписал видео Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Сестра Карена, Маргарита, занимается маркетингом. В своём блоге она делится ценными советами по стратегиям маркетинга брендов и продвижению компаний, демонстрируя свой опыт в этой сфере. Отметим, что у Карена также есть родной брат Георгий.