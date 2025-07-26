Арина Соболенко опубликовала новые видео на своём YouTube-канале

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала два новых влога на своём YouTube-канале. Оба ролика были сняты во время Уимблдона-2025.

«Посмотрите моменты вне корта с Уимблдона. Быть спортсменкой — значит иметь и взлёты, и падения. Надеюсь, что вам понравится, ребята», — написала Соболенко на личной странице в социальных сетях.

На Уимблдоне-2025 Соболенко дошла до полуфинала. За выход в решающую стадию Арина (1) со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла на тот момент 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (13). Аманда в финале со счётом 0:6, 0:6 уступила польке Иге Швёнтек.