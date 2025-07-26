Радукану — о жаре в Вашингтоне: нужно наслаждаться страданиями, пока не упадёшь
Поделиться
Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась об игре в жарких условиях на турнире в Вашингтоне (США). В четвертьфинале Эмма одолела представительницу Греции Марию Саккари (90-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.
Вашингтон (ж). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 19:10 МСК
46
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
90
Мария Саккари
М. Саккари
«Играть в такую жару сложно, но смотреть матч с трибун ещё тяжелее, поэтому я благодарна людям, которые остались посмотреть.
Нужно просто наслаждаться страданиями, как бы ужасно это ни звучало. Нужно оставлять всё на корте, пока не упадёшь», — приводит слова Радукану Punto de Break.
За выход в финал турнира в столице США Радукану поборется с россиянкой Анной Калинской.
Комментарии
- 26 июля 2025
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:39
-
11:24
-
11:04
-
10:43
-
10:26
-
10:16
-
10:04
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
08:57
-
08:54
-
08:51
-
05:45
-
05:26
-
05:02
-
04:57
-
04:25
-
03:50
-
03:39
-
02:56
-
02:42
-
01:15
-
00:53
-
00:42
-
00:12
-
00:00
- 25 июля 2025
-
23:52
-
23:38
-
23:37
-
23:20
-
23:12