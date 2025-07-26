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Радукану — о жаре в Вашингтоне: нужно наслаждаться страданиями, пока не упадёшь

Радукану — о жаре в Вашингтоне: нужно наслаждаться страданиями, пока не упадёшь
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась об игре в жарких условиях на турнире в Вашингтоне (США). В четвертьфинале Эмма одолела представительницу Греции Марию Саккари (90-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 19:10 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Мария Саккари
90
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

«Играть в такую жару сложно, но смотреть матч с трибун ещё тяжелее, поэтому я благодарна людям, которые остались посмотреть.

Нужно просто наслаждаться страданиями, как бы ужасно это ни звучало. Нужно оставлять всё на корте, пока не упадёшь», — приводит слова Радукану Punto de Break.

За выход в финал турнира в столице США Радукану поборется с россиянкой Анной Калинской.

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