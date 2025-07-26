Радукану — о жаре в Вашингтоне: нужно наслаждаться страданиями, пока не упадёшь

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась об игре в жарких условиях на турнире в Вашингтоне (США). В четвертьфинале Эмма одолела представительницу Греции Марию Саккари (90-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.

«Играть в такую жару сложно, но смотреть матч с трибун ещё тяжелее, поэтому я благодарна людям, которые остались посмотреть.

Нужно просто наслаждаться страданиями, как бы ужасно это ни звучало. Нужно оставлять всё на корте, пока не упадёшь», — приводит слова Радукану Punto de Break.

За выход в финал турнира в столице США Радукану поборется с россиянкой Анной Калинской.