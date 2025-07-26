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«Приносит удачу и позитив». Калинская — о своей собаке Белле, которая выбежала на корт

«Приносит удачу и позитив». Калинская — о своей собаке Белле, которая выбежала на корт
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48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о своей собаке Белле, которая выбежала на корт после победы хозяйки в четвертьфинале турнира в Вашингтоне (США). Россиянка обыграла датчанку Клару Таусон — 6:3, 7:5.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
26 июля 2025, суббота. 02:45 МСК
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Клара Таусон
19
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

«В этом году мы стали много путешествовать вместе, особенно в последнее время. Она приносит мне удачу и позитив, она очень особенная для меня», — сказала Калинская в интервью на корте после матча.

В Вашингтоне россиянка повторила лучший результат сезона в одиночном разряде. На турнире в Сингапуре в начале года Калинская также дошла до полуфинала.

За выход в финал на турнире в столице США Анна Калинская поборется с чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану.

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