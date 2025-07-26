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Гилберт опроверг новость о том, что Кэхилл не поедет с Синнером на US Open — 2025

Гилберт опроверг новость о том, что Кэхилл не поедет с Синнером на US Open — 2025
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Бывший тренер Андре Агасси и Энди Роддика экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт выступил с опровержением информации, что австралийский специалист Даррен Кэхилл не поедет на US Open — 2025 c Янником Синнером. Отметим, что Гилберт является коллегой Кэхилла по работе на телеканале ESPN.

«Это совершенно ложная информация», — написал Гилберт на своей странице в соцсетях.

Ранее стало известно, что Синнер вернул в свою команду фитнес-тренера Умберто Феррару. Он работал с Янником с мая 2022 года по сентябрь прошлого года. Они расстались после допинг-скандала с клостеболом.

US Open — 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Cиннер является действующим чемпионом соревнований.

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