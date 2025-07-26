Бублик — о ван де Зандсхулпе: он вообще открывает глаза, когда играет? А, ну да, один раз

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выдал серию ярких комментариев на корте по ходу полуфинала на турнире в австрийском Кицбюэле. Бублик победил Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 6:4, но во втором сете уступал со счётом 1:4.
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«***** год он не играл в теннис, почему он так играет против меня? Почему я? Целый год никакого тенниса. Только обыграл Алькараса (в 2024 году на US Open. — Прим. «Чемпионата»). Мощные результаты.
Конечно, он не принимает [на 30:0], будет ровно – он примет. Хорошая работа. Конечно же, *****, против меня. Конечно. ***, брат. Он вообще открывает глаза, когда играет в теннис? А, ну да, один раз открыл – на US Open.
Всё, меня задавило, я не могу играть. Он должен начать ошибаться, иначе я перестану в корт попадать. В *****, я *****, 350 очков заработал.
*****, *****. Это шутка какая-то, это, *****, не теннис. Надо с ***** ходить, как будто ты теннисист, это самое главное», – сказал Бублик.
- 26 июля 2025
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