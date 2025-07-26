Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 26 июля

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 26 июля
Комментарии

Сегодня, 26 июля, в столице США Вашингтоне продолжается хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня, в рамках которого состоятся полуфиналы.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 26 июля (время московское):

  • 21:30. Лейла Фернандес (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан).
  • 23:00. Анна Калинская (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса, в прошлогоднем финале победившая чешку Мари Боузкову. В 2025 году Бадоса не приехала на турнир.

Сетка турнира в Вашингтоне
Материалы по теме
«Приносит удачу и позитив». Калинская — о своей собаке Белле, которая выбежала на корт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android