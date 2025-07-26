Сегодня, 26 июля, в столице США Вашингтоне продолжается хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня, в рамках которого состоятся полуфиналы.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 26 июля (время московское):

21:30. Лейла Фернандес (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан).

23:00. Анна Калинская (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса, в прошлогоднем финале победившая чешку Мари Боузкову. В 2025 году Бадоса не приехала на турнир.