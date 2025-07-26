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Каролин Гарсия получила уайлд-кард на US Open — 2025. Это её последний «Шлем» в карьере

Каролин Гарсия получила уайлд-кард на US Open — 2025. Это её последний «Шлем» в карьере
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Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия стала обладательницей уайлд-кард на US Open — 2025 в одиночном разряде. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Франции в соцсетях.

Сейчас Гарсия занимает 197-ю строчку мирового рейтинга WTA, она не смогла попасть в основную сетку US Open напрямую. Весной 2025 года Каролин объявила о завершении карьеры по итогам нынешнего сезона.

На Открытом чемпионате США Гарсия показала лучший в карьере результат на «Шлемах». В 2022 году она вышла в полуфинал соревнований. US Open — 2025 пройдёт с 26 августа по 8 сентября на кортах Нью-Йорка.

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